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    «Барселона» интересуется лидером полузащиты «Штутгарта»

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    Испанская «Барселона» нацелилась на центрального полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера, сообщает издание Sport.es

    Ангело Штиллер
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    Ангело Штиллер

    Новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет укрепить среднюю линию и 23-летний Штиллер, по его мнению, считается одним из лучших вариантов на трансферном рынке.

    Ангело Штиллер — воспитанник «Баварии». Дебютировал в главной команде, когда ее тренировал Ханс-Дитер Флик, но закрепиться в основе не смог и отправился за игровой практикой в «Хоффенхайм» в 2021 году, а оттуда через два года перешел в «Штутгарт».

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