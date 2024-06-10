«Барселона» интересуется лидером полузащиты «Штутгарта»

Испанскаянацелилась на центрального полузащитника «Штутгарта», сообщает издание Sport.es

Новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет укрепить среднюю линию и 23-летний Штиллер, по его мнению, считается одним из лучших вариантов на трансферном рынке.

Ангело Штиллер — воспитанник «Баварии». Дебютировал в главной команде, когда ее тренировал Ханс-Дитер Флик, но закрепиться в основе не смог и отправился за игровой практикой в «Хоффенхайм» в 2021 году, а оттуда через два года перешел в «Штутгарт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 36 матчей за швабов, забил один мяч, сделал шесть результативных передач. На Transfermarkt он оценивается в € 20 млн.