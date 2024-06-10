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    Серхи Роберто может перейти в «Жирону»

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    Новым клубом Серхи Роберто может стать игроком «Жироны», сообщает Mundo Deportivo.

    Серхи Роберто
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    Серхи Роберто

    Известно, что 32-летний старожил «Барселоны» не смог договориться с клубом о продлении контракта и покинет каталонцев в качестве свободного агента.

    В минувшем сезоне Серхи Роберто сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча, отдал 3 передачи.

    В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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