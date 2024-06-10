Серхи Роберто может перейти в «Жирону»

Новым клубомможет стать игроком, сообщает Mundo Deportivo.

Известно, что 32-летний старожил «Барселоны» не смог договориться с клубом о продлении контракта и покинет каталонцев в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Серхи Роберто сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча, отдал 3 передачи.

В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.