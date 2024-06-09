Словакия разбила Уэльса, Грузия справилась с Черногорией

В товарищеском матче сборная Словакии дома одержала победу над Уэльсом со счетом 4:0.

Счет открыл Юрай Куцка. Потом отличился Роберт Боженик, а затем Итан Ампаду забил в свои ворота. Точку в игре поставил Ласло Бенеш.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Словакия — Уэльс 4:0 Голы: 1:0 Юрай Куцка (45'), 2:0 Роберт Боженик (56'), 3:0 Этан Ампаду (автогол) (60'), 4:0 Ласло Бенеш (90 + 1') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро (Вернон Де Марко, 77'), Милан Шкриньяр, Давид Ганцко (Adam Obert, 71'), Юрай Куцка (Матуш Беро, 82'), Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 71'), Лукаш Гараслин, Иван Шранц (Томаш Суслов, 71'), Роберт Боженик (Любомир Тупта, 77') Уэльс: Дэнни Уорд, Бенджамин Кабанго, Финли Стевенс, Бреннан Джонсон (Уэсли Бёрнс, 62'), Натан Бродхед (Lewis Koumas, 60'), Джордан Джеймс, Этан Ампаду, Даниэль Джеймс (Лиам Каллен, 71'), Джей Дасилва, Киффер Мур, Josh Sheehan

На Евро-2024 словаки попали в группу E и сыграют вместе с Бельгией, Румынией и Украиной.

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В параллельной игре сборная Грузии победила команду Черногории со счетом 3:1.

За грузин забили Отар Китеишвили, Жорж Микаутадзе и Буду Зивзивадзе. У черногорцев отличился Стеван Йоветич.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Черногория — Грузия 1:3 Голы: 0:1 Отар Китеишвили (10'), 0:2 Жорж Микаутадзе (33'), 1:2 Стеван Йоветич (66'), 1:3 Буду Зивзивадзе (84') Черногория: Милан Миятович, Слободан Рубежич, Андрия Вукчевич, Марко Вешович (Милутин Осмаич, 59'), Марко Вукчевич, Марко Бакич (Вукан Савичевич, 74'), Эдвин Куч (Владимир Йовович, 46'), Марко Янкович, Стефан Мугоша (Душан Бакич, 75'), Никола Крстович (Стеван Йоветич, 46'), Meldin Dreskovic (Игор Вуячич, 75') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Лаша Двали, Гурам Кашия, Георгий Гвелесиани, Хвича Кварацхелия (Зурико Давиташвили, 80'), Георгий Чакветадзе (Сандро Алтунашвили, 66'), Отар Китеишвили (Ника Квеквескири, 50'), Георгий Кочорашвили (Анзор Меквабишвили, 80'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 80'), Леван Шенгелия (Георгий Цитаишвили, 67')

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция, Чехия и Португалия.