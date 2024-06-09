Куман: Де Йонг провел свою первую полноценную тренировку в общей группе

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался о состоянии полузащитника команды

«Сегодня он провел свою первую полноценную тренировку в общей группе. Он также принял участие в двухсторонке», — сказал Куман на пресс-конференции.

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона, но был включен в состав сборной Нидерландов на Евро-2024.

В текущем сезоне 26-летний де Йонг провел 30 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.