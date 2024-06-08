Португалия — Хорватия: составы, прогноз, коэффициенты

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
Португалия: Диогу Кошта, Диогу Дало, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.
Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Станишич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Ловро Майер, Мартин Крамарич, Анте Будимир.
Напомним, что обе команды являются участницами Евро-2024. Начало матча запланировано на 19:45 мск.
Прогноз на этот матч доступен по ссылке.