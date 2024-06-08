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    За Копмейнерса «Ювентус» готов отдать трех футболистов

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    Туринский «Ювентус» предложил «Аталанте» новые условия сделки по полузащитнику Тену Копмейнерсу.

    Тен Копмейнерс
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    Тен Копмейнерс

    Как сообщает итальянское издание Tuttosport, за своего лидера бергамаски хотят получить не менее € 60-70 млн. «Ювентус» не готов выложить свою сумму, но согласен отдать часть футболистов, включив их в сделку.

    В этом списке фигурируют Мойзе Кин, Дине Хейсен и Самуэль Айлинг. Сам же Копмейнерс уже согласовал личный контракт с «Ювентусом» и ждет пока клубы договорятся между собой.

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