За Копмейнерса «Ювентус» готов отдать трех футболистов

Туринскийпредложил «Аталанте» новые условия сделки по полузащитнику

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, за своего лидера бергамаски хотят получить не менее € 60-70 млн. «Ювентус» не готов выложить свою сумму, но согласен отдать часть футболистов, включив их в сделку.

В этом списке фигурируют Мойзе Кин, Дине Хейсен и Самуэль Айлинг. Сам же Копмейнерс уже согласовал личный контракт с «Ювентусом» и ждет пока клубы договорятся между собой.

В этом сезоне 26-летний хавбек сыграл за «Аталанту» 50 матчей, забил 15 мячей, отдал 7 результативных передач.