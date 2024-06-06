ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024
  • 17:59
    • Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 16:36
    • «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Галактионовым
    Все новости спорта

    Президент махачкалинского «Динамо»: Интересны ли мы Селихову?

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию об интересе к вратарю «Спартака» Александру Селихову.

    Александр Селихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов

    «Селихов, как и Джикия, нам всегда интересны. Но разве Александра отпускают из "Спартака"? Он классный вратарь с большим опытом. Конечно, Селихов интересен "Динамо" Махачкала. Вопрос в другом — интересны ли мы Александру?

    Можно сопоставить наши финансовые возможности и "Спартака". Если бы вам платили в одном месте в 10 раз больше, где остались бы? Плюс ко всему — это же ещё "Спартак", то есть имя, а не только материальное обеспечение. Мы им не конкуренты, но Селихова с удовольствием примем. Попьём с ним чаю, покатаем по горкам», — приводит слова Гаджиева Sport24.

    В минувшем сезоне вратарь принял участие в 11 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2024. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры