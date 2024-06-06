Президент махачкалинского «Динамо»: Интересны ли мы Селихову?

Президент махачкалинскогоотреагировал на информацию об интересе к вратарю

«Селихов, как и Джикия, нам всегда интересны. Но разве Александра отпускают из "Спартака"? Он классный вратарь с большим опытом. Конечно, Селихов интересен "Динамо" Махачкала. Вопрос в другом — интересны ли мы Александру?

Можно сопоставить наши финансовые возможности и "Спартака". Если бы вам платили в одном месте в 10 раз больше, где остались бы? Плюс ко всему — это же ещё "Спартак", то есть имя, а не только материальное обеспечение. Мы им не конкуренты, но Селихова с удовольствием примем. Попьём с ним чаю, покатаем по горкам», — приводит слова Гаджиева Sport24.

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 11 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль».