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    Пол Мерсон заявил, что «Челси» будет в топ-4 следующего сезона АПЛ

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    Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон высказался о перстпективах «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма» в следующем сезоне английской Премьер-лиги.

    «Челси»
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    «Челси»

    «У меня есть предчувствие на следующий сезон. Я думаю, что "Тоттенхэму" нужно сосредоточиться на чем-то одном. Я думаю, что попадание в топ-4 — это приоритет, "Челси" там будут, "Манчестер Юнайтед" могут только улучшить позицию — попасть в топ-4 сейчас сложно.

    Думаю, будет замечательно, если "Тоттенхэм" выиграет трофей. Я не думаю, что им нужно обязательно попасть в четверку — мне кажется, что они должны выиграть трофей, правда. Я думаю, что трофеи — это то, что им нужно.

    Если вы попадете в четверку и сделаете то, что сделал "Ньюкасл", то вылетите из Лиги чемпионов уже в октябре. Все борются за попадание в ЛЧ, и 80 процентов команд, попадающих туда, не имеют шансов выиграть турнир.

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    • Они делают это ради денег, а на самом деле все должно быть ради болельщиков и завоевания трофеев. Так что если они смогут выиграть Кубок лиги или что-то подобное, то, думаю, это будет для них отличным сезоном, на все 100 процентов», — сказал Мерсон Metro.

    По итогам сезона 2023/2024 «Челси» занял 6-е место в таблице с 63 очками в активе. «Тоттенхэм» расположился на 5-й позиции с 66-ю баллами, а «Манчестер Юнайтед» — на 8-й строчке (60).

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