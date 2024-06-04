Моуринью: Если Гюлер захочет приехать в «Фенербахче», почему бы и нет?

Новый главный тренерответил на вопрос о потенциально возможном подписании турецкого хавбека

«Если Арда Гюлер вернется в "Фенербахче" на правах аренды, а "Реал" будет платить 75 процентов его зарплаты, то в таком случае я хотел бы видеть его в клубе. Но такие игроки, как Арда, обычно предпочитают оставаться в больших клубах — таких, как "Реал"

Если Гюлер захочет приехать, почему бы и нет? Если он любит "Фенербахче", если он приедет бесплатно, и если "Реал" выплатит 75% его зарплаты, мы не сможем отказаться», — приводит слова Моуринью As.

Напомним, что «Фенербахче» совсем недавно объявил назначении Жозе Моуринью на пост наставника.