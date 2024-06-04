Де Брейне: Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то заработаю кучу денег

Полузащитниквысказался о возможном трансфере в чемпионат Саудовской Аравии.

«У меня остался год по контракту с "Ман Сити". Поэтому мне нужно думать о том, что будет дальше. В моём возрасте нужно быть открытым для всего. Здесь идёт речь о невероятных суммах, о том, что может стать концом моей карьеры. Иногда приходится задумываться и об этом. Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то заработаю кучу денег.

Я играю в футбол уже больше 15 лет, и, возможно, до сих пор не получил столько, сколько могу заработать там. Иногда приходится принимать решение о своем будущем, но в данный момент я этого еще не делал», — приводит слова Де Брейне HLN.

Ранее была информация, что в услугах Де Брейне заинтересованы некоторые саудовские клубы.