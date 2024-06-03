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    Мбаппе сообщил, когда «Реал» объявит о его переходе

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    Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Реал» объявит о переходе Мбаппе в понедельник, 3 июня. Об этом Килиан рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщает RMC Sport.

    «Вечером, сегодня вечером», — сказал Мбаппе, отвечая на вопрос Макрона, когда будет объявлено о его переходе в «Реал».

    Макрон побывал в расположении сборной Франции, которая начала подготовку к Евро-2024.

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    • Ранее стало известно, что контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан до июня 2029 года.

    Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

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