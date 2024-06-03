Мбаппе сообщил, когда «Реал» объявит о его переходе

продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Реал» объявит о переходе Мбаппе в понедельник, 3 июня. Об этом Килиан рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщает RMC Sport.

«Вечером, сегодня вечером», — сказал Мбаппе, отвечая на вопрос Макрона, когда будет объявлено о его переходе в «Реал».

Макрон побывал в расположении сборной Франции, которая начала подготовку к Евро-2024.

Ранее стало известно, что контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан до июня 2029 года.

Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».