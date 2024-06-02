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    Кроос: Если бы мне сказали, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, не поверил бы

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов в своём последнем матче за клуб. В решающем матче турнира, который прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли», «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Прошло уже несколько мгновений. Так что я могу немного лучше классифицировать это, но это всё равно невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, я бы не поверил. Поэтому это безумие.

    А главное, то, что всё закончилось так, как закончилось с Мадридом, — это то, чего я всегда хотел», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

    Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной передачей.

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