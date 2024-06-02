Кроос: Если бы мне сказали, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, не поверил бы

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
«Прошло уже несколько мгновений. Так что я могу немного лучше классифицировать это, но это всё равно невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, я бы не поверил. Поэтому это безумие.
А главное, то, что всё закончилось так, как закончилось с Мадридом, — это то, чего я всегда хотел», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.
Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной передачей.