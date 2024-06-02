«Аталанта» — «Фиорентина»: счет матча 2:3 (2:3), обзор голов

В заключительном матче чемпионата Италиидома проиграла— 2:3.

Все мячи были забиты в первом тайме. В составе бергамасков отличились Адемола Лукман (12-я) и Джоржио Скальвини (32-я). За «фиалок» дубль сделал Андреа Белотти (6-я, 45-я) и еще один мяч на счету Николаса Гонсалеса (19-я).

Алексей Миранчук появился на поле на 57-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Фиорентина 2:3 Голы: 0:1 Андреа Белотти (6'), 1:1 Адемола Лукман (12'), 1:2 Николас Гонсалес (19'), 2:2 Джорджио Скальвини (32'), 2:3 Андреа Белотти (45 + 3') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Рафаэл Толой (Берат Джимсити, 75'), Исак Хин, Джорджио Скальвини (Ханс Хатебур, 85'), Эмиль Хольм (Алексей Миранчук, 57'), Маттео Руджери, Марио Пашалич, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Эль Билал Туре, 74'), Адемола Лукман (Джанлука Скамакка, 57') Фиорентина: Томмасо Мартинелли, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Лукас Мартинес Куарта, Микаель Кайоде (Давиде Фараони, 88'), Гаэтано Кастровилли (Кристиан Куаме, 66'), Альфред Дункан (Джино Инфантино, 77'), Максим Лопес, Андреа Белотти, Лукас Бельтран (Жонатан Иконе, 77'), Николас Гонсалес (Антонин Барак, 88') Предупреждения: Лукас Мартинес Куарта (76'), Лука Раньери (86')

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» упустила шанс стать третьей в Серии А, она заняла 4-е место с 69 очками.