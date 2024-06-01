Санчо: Я из тех людей, которые не любят заводить новых друзей

Нападающий, который сейчас выступает в дортмундскойна правах аренды, признался, что ему сложно доверять людям.

«Я благодарен команде и персоналу за то, что они приняли меня обратно. Это очень приятно. Я из тех людей, которые не любят заводить новых друзей. Я очень зависим от доверия, но мне трудно доверять людям.

Думаю, что когда ты растёшь на юге (Лондона), тебя учат, что команда — это большая семья. Вот почему я чувствую сильную связь с Дортмундом», — приводит слова Санчо CNN.

Напомним, что сегодня, 1-го июня дортмундская «Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.