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    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией»
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    Санчо: Я из тех людей, которые не любят заводить новых друзей

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который сейчас выступает в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, признался, что ему сложно доверять людям.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Я благодарен команде и персоналу за то, что они приняли меня обратно. Это очень приятно. Я из тех людей, которые не любят заводить новых друзей. Я очень зависим от доверия, но мне трудно доверять людям.

    Думаю, что когда ты растёшь на юге (Лондона), тебя учат, что команда — это большая семья. Вот почему я чувствую сильную связь с Дортмундом», — приводит слова Санчо CNN.

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    • Напомним, что сегодня, 1-го июня дортмундская «Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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