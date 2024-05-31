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    Латышонок вошел в символическую сборную Кубка России

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    Стала известна символическая сборная Кубка России сезона 2023/2024 по версии болельщиков.

    Евгений Латышонок — голкипер «Балтики»
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    Евгений Латышонок — голкипер «Балтики»

    Главным тренером сборной Кубка страны был выбран наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

    Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»);

    Защитники: Роберто Фернандес («Балтика»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак») и Андрей Лангович («Ростов»);

    Полузащитники: Тигран Аванесян («Балтика»), Педро («Зенит»), Иван Комаров («Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

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    • Нападающие: Максим Турищев («Балтика») и Матео Кассьерра («Зенит»).

    Напомним, что Суперфинал между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2-го июня в 18:00 мск.

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