Латышонок вошел в символическую сборную Кубка России

От преемника Макгрегора до главного ненавистника. За что фанаты UFC невзлюбили Иэна Гэрри?

В кратчайшие сроки Иэн Гэрри превратился из потенциальной суперзвезды в изгоя. Личная жизнь бойца наложила отпечаток на карьеру в UFC