Латышонок вошел в символическую сборную Кубка России

Евгений Латышонок — голкипер «Балтики» Фото: globallookpress.com
Главным тренером сборной Кубка страны был выбран наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.
Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»);
Защитники: Роберто Фернандес («Балтика»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак») и Андрей Лангович («Ростов»);
Полузащитники: Тигран Аванесян («Балтика»), Педро («Зенит»), Иван Комаров («Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
Нападающие: Максим Турищев («Балтика») и Матео Кассьерра («Зенит»).
Напомним, что Суперфинал между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2-го июня в 18:00 мск.