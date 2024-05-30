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    Экс-нападающий «МЮ» и «Реала» может возглавить «Лестер»

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    Стало известно, кто может заменить Энцо Мареску на посту главного тренера «Лестера».

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    По информации журналиста Саши Тавольери, руководство английского клуба рассматривает возможность назначения Руда ван Нистелроя.

    В сезоне-2022/2023 бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

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    • В сезоне-2023/2024 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу. Ранее стало известно, что итальянский специалист возглавит лондонский «Челси».

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