Экс-нападающий «МЮ» и «Реала» может возглавить «Лестер»

Стало известно, кто может заменитьна посту главного тренера

По информации журналиста Саши Тавольери, руководство английского клуба рассматривает возможность назначения Руда ван Нистелроя.

В сезоне-2022/2023 бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

В сезоне-2023/2024 «Лестер» под руководством Марески занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу. Ранее стало известно, что итальянский специалист возглавит лондонский «Челси».