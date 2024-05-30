Тренер «Олимпиакоса» о победе в Лиге конференций: Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался

Главный тренер «Олимпиакоса»прокомментировал победу над(1:0) в финале Лиги конференций.

Автором единственного гола стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби, отличившийся незадолго до завершения овертайма.

«Я очень счастлив и удовлетворен. Это честь — сделать счастливым большое сообщество, я испытываю огромную радость и счастье от того, что дал болельщикам "Олимпиакоса" почувствовать это, я посвящаю им эту победу.

Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался. Мы собираемся отпраздновать это. Мы собираемся отпраздновать это должным образом, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 2023 году «Севилья» под руководством Мендилибара выиграла Лигу Европы.