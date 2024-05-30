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    Тренер «Олимпиакоса» о победе в Лиге конференций: Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался

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    Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

    Хосе Луис Мендилибар
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    Хосе Луис Мендилибар

    Автором единственного гола стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби, отличившийся незадолго до завершения овертайма.

    «Я очень счастлив и удовлетворен. Это честь — сделать счастливым большое сообщество, я испытываю огромную радость и счастье от того, что дал болельщикам "Олимпиакоса" почувствовать это, я посвящаю им эту победу.

    Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался. Мы собираемся отпраздновать это. Мы собираемся отпраздновать это должным образом, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

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