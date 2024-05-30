ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • 09:52
    • «Урал» объявил об увольнении Гончаренко
  • 11:22
    • «Манчестер Сити» может подписать вратаря «Вердера»
    Все новости спорта

    Далот: Никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану Роналду

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот ответил на вопрос о своем отношении к португальцу Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср».

    Диогу Далот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диогу Далот

    «Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Как на поле, так и вне его.

    Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости», — приводит слова Далота ВВС.

    Напомним, что Далот и Роналду являются партнерами по сборной Португалии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Штруфф — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Саган Тосу — Токио
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры