Анчелотти сообщил, в каком клубе закончит карьеру

Главный тренер мадридского «Реала»назвал клуб, в котором завершит карьеру.

«Футбол — это сложно и просто. Но простого больше. Для него нужна страсть, не нужно усложнять его навязчивыми идеями. Навязчивые идеи — это болезнь. К счастью, у меня их нет. Страсти у меня по-прежнему много.

Я завершу карьеру в "Реале", но сначала хочу выиграть ещё одну Лигу чемпионов», — приводит слова Анчелотти La Repubblica.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.