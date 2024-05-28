ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер» впервые в истории стал чемпионом ГерманииИсторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Смолов сделал выбор между Месси и Роналду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Интер Майами MLS Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Футболист московского «Динамо» Федор Смолов высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    «Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, профессионал и пример, суперчувак вообще. Он много забивает, машина. Но Месси более важен для команды.

    Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Их сборная два раза подряд попадала на чемпионат мира, там начали выделять деньги. Они изначально привозили тренеров, чтобы те курировали академии, а своих детских тренеров отправляли на обучение в Испанию и Италию. Кто-то из звёзд, которых они купили, уезжает, потому что там своя специфика жизни. Но кто-то остаётся. А когда смотришь на Роналду — черпаешь мотивацию заниматься спортом», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дарья Касаткина переиграет соперницу на опыте?
  • Френх — Касаткина. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Пахтакор» возьмет Суперкубок
  • «Пахтакор» — «Насаф». Прогноз и ставки
  • 2.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Френх — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Кецманович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  6.55
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Альтмайер — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры