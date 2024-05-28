Смолов сделал выбор между Месси и Роналду

Футболист московского «Динамо»высказался о нападающем «Интер Майами»и форварде «Аль-Насра»

«Мне больше импонирует Месси. Он больше влияет на игру команды, чем Криштиану. Именно на результат. Роналду выдающийся атлет, профессионал и пример, суперчувак вообще. Он много забивает, машина. Но Месси более важен для команды.

Роналду сейчас играет в Саудовской Аравии, и у него невероятная статистика. Там достаточно конкурентная лига. Их сборная два раза подряд попадала на чемпионат мира, там начали выделять деньги. Они изначально привозили тренеров, чтобы те курировали академии, а своих детских тренеров отправляли на обучение в Испанию и Италию. Кто-то из звёзд, которых они купили, уезжает, потому что там своя специфика жизни. Но кто-то остаётся. А когда смотришь на Роналду — черпаешь мотивацию заниматься спортом», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.