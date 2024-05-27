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    Чалов: Легионеры в сборной говорят, что надо ехать в Европу

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Лёха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался. Мне кажется, во всех матчах, где он играл, он делал результативные действия, по ощущениям.

    В него где-то не верили, отдавали в аренду в "Торино", он вернулся, все думали, что он опять не заиграет, а он потрясающе проводит сезон. Нет, легионеры в сборной не подтрунивают, наоборот, зовут, говорят, что надо ехать», — приводит слова Чалова «Советский спорт».

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