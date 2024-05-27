Чалов: Легионеры в сборной говорят, что надо ехать в Европу

Нападающийоценил игру полузащитникав нынешнем сезоне.

«Слежу за результатами россиян в Европе, конечно. Смотрел сейчас финал Лиги Европы. Жалко, что Лёха Миранчук не вышел, но у него очень хороший сезон выдался. Мне кажется, во всех матчах, где он играл, он делал результативные действия, по ощущениям.

В него где-то не верили, отдавали в аренду в "Торино", он вернулся, все думали, что он опять не заиграет, а он потрясающе проводит сезон. Нет, легионеры в сборной не подтрунивают, наоборот, зовут, говорят, что надо ехать», — приводит слова Чалова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне нападающий провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.