Мостовой: Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили

Известный в прошлом футболиствысказался о завершившемся сезоне РПЛ.

«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили. Но многие не рады, что именно "Зенит" все-таки выиграл. И действительно — как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте? Не вижу в победе "Зенита" чемпионского характера.

Например, "Краснодар" обыграл "Динамо" и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне. А у "Зенита" в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».