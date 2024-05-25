«Зенит» — «Ростов»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 29-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Ростов» располагается на 7-й позиции (43 балла).