«Ювентус» — «Монца»: счет матча 2:0 (2:0), обзор голов

В матче 38-го тура итальянской Серии Ау себя дома переиграл— 2:0.

Оба мяча были забиты в первой половине встречи. Сначала с передачи Аркадиуша Милика на 26-й минуте отличился Федерико Кьеза, а через две минуты удвоил преимущество Алекс Сандро. Голевой пас ему отдал Николо Фаджоли.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Монца 2:0 Голы: 1:0 Федерико Кьеза (26'), 2:0 Алекс Сандро (28') Ювентус: Маттиа Перин (Карло Пинсольо, 46'), Данило, Даниэле Ругани, Алекс Сандро (Тьягу Джало, 73'), Николо Фаджоли (Ханс Николусси Кавилья, 78'), Карлос Алькарас, Федерико Кьеза, Кенан Йылдыз (Фабио Миретти, 87'), Тимоти Уэа, Сэмюэл Айлинг Джуниор, Аркадиуш Милик (Душан Влахович, 73') Монца: Алессандро Соррентино, Педру Перейра (Гиоргос Кирьякопулос, 74'), Самуэле Биринделли (Алессио Дзербин, 65'), Роб Холдинг, Армандо Иццо, Валентин Карбони (Andrea Ferraris, 81'), Андреа Кольпани (Милан Дюрич, 46'), Роберто Гальярдини (Варрен Бондо, 46'), Маттео Пессина, Дани Мота, Danilo D`Ambrosio Предупреждения: Валентин Карбони (38'), Кенан Йылдыз (63'), Алессио Дзербин (67'), Алессио Дзербин (90')

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» после этой победы занял третье место с 71 очком. «Монца» (45) — 12-я.