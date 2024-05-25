«Барселона» в последнем матче под руководством Хави сыграет в гостях против «Севильи». Следить за ходом встречи 38-го тура Примеры можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Севилья»

«Севилья» провалила текущий сезон чемпионата Испании. Команда из одноименного города набрала 41 очко в 37-ми матчах и занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 10 побед, 11 ничьих и 16 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 47:52.

В предыдущем туре «Севилья» играла в гостях с «Атлетиком» и уступила со счетом 0:2. Оба гола подопечные Кике Санчеса Флореса пропустили в первые 20 минут игры.

Это поражение стало для «Севильи» уже третьим подряд. Ранее «красно-белые» уступили «Кадису» (0:1) и «Вильярреалу» (2:3).

«Барселона»

Каталонский клуб обеспечил себе второе место в чемпионате Испании, набрав 82 очка в 37-ми матчах. На счету «сине-грантовых» 25 побед, 7 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 77:43.

Матч с «Севильей» станет для «Барселоны» последним под руководством Хави. Несколько дней назад стало известно, что президент каталонской команды Жоан Лапорта решил уволить испанского тренера по окончании сезона.

«Барселона» одержала три победы в трех последних турах Примеры. К тому же «сине-гранатовые» не пропустили в них ни разу, взяв верх над «Реалом Сосьедад» (2:0), «Альмерией» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Барселона» обыграла соперника со счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонцев 6 побед, «Севилья» оказалась сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» с коэффициентом 1.80.