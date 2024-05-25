«Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Сергей Иванов. Матч начнётся в 16:30 мск.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Башич, Марин, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Классен, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Медина, Бонгонда, Соболев.
Прогноз на матч «Оренбурга» и «Спартака» доступен по ссылке.
После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Оренбург» имеет в своём активе 30 очков и занимает 12-е место.
«Спартак» после аналогичного количества игр заработал 49 очков и располагается на пятой строчке.