«Динамо» лидирует в чемпионской гонке после первого тайма

По итогам 1-го тайма команды из чемпионской гонки не смогли открыть счет.

«Краснодар» и «Динамо» не смогли открыть счет в 1-м тайме матча 30-го тура российской Премьер-лиги.

На 32-й минуте нападающий краснодарской команды Джон Кордоба забил гол, но судья зафиксировал офсайд.

В матче «Зенит» — «Ростов» также счет не открыт — 0:0. «Сине-бело-голубые» владели мячом 52% времени, ударив в створ ворот 3 раза. «Ростов» заблокировал 1 удар и подал 1 угловой.

После 1-го тайма «Динамо» лидирует в чемпионской гонке, занимая 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе. На 2-й позиции — «Зенит» с 55-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (54).