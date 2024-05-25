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    «Динамо» лидирует в чемпионской гонке после первого тайма

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    По итогам 1-го тайма команды из чемпионской гонки не смогли открыть счет.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Краснодар» и «Динамо» не смогли открыть счет в 1-м тайме матча 30-го тура российской Премьер-лиги.

    На 32-й минуте нападающий краснодарской команды Джон Кордоба забил гол, но судья зафиксировал офсайд.

    В матче «Зенит» — «Ростов» также счет не открыт — 0:0. «Сине-бело-голубые» владели мячом 52% времени, ударив в створ ворот 3 раза. «Ростов» заблокировал 1 удар и подал 1 угловой.

  • «Краснодар» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»
  • Сегодня

    • После 1-го тайма «Динамо» лидирует в чемпионской гонке, занимая 1-е место в таблице с 57-ю очками в активе. На 2-й позиции — «Зенит» с 55-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (54).

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