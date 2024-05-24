Тренер «Лестера» может возглавить «Челси»

изможет стать новым главным тренером

По информации Evening Standard, в ближайшее время руководство лондонского клуба проведет собеседование с 44-летним специалистом.

«Лестер» под руководством Марески по итогам сезона вернулся в английскую Премьер-лигу. До этого итальянец входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в «Челси» также рассматривают кандидатуры Себастьян Хенесса («Штутгарт»), Мичела Санчеса («Жирона») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

Напомним, вскоре после завершения сезона в английской Премьер-лиге «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.