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    Тренер «Лестера» может возглавить «Челси»

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    Энцо Мареска из «Лестера» может стать новым главным тренером «Челси».

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    По информации Evening Standard, в ближайшее время руководство лондонского клуба проведет собеседование с 44-летним специалистом.

    «Лестер» под руководством Марески по итогам сезона вернулся в английскую Премьер-лигу. До этого итальянец входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось, что в «Челси» также рассматривают кандидатуры Себастьян Хенесса («Штутгарт»), Мичела Санчеса («Жирона») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

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