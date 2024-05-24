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    Калинин: «Факелу» надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»

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    Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Напомним, все матчи заключительного тура состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.

    Игорь Калинин
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    Игорь Калинин

    «Игра с "Ахматом" — самый важный матч сезона для "Факела". Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», — сказал Калинин «Чемпионату».

    Напомним, «Факел» набрал 29 очков после 29 сыгранных туров чемпионата. Воронежский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяют три очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Если подопечные Игоря Черевченко обыграют «Ахмат», то могут закончить сезон выше зоны стыковых матчей. Клуб из Грозного идет 10-м с 35 очками.

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