Калинин: «Факелу» надо умереть на поле, но обыграть «Ахмат»

Защитник воронежского «Факела»высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Напомним, все матчи заключительного тура состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 мск.

«Игра с "Ахматом" — самый важный матч сезона для "Факела". Надо умереть на поле, но выиграть. Дай бог, чтобы мы остались в РПЛ напрямую», — сказал Калинин «Чемпионату».

Напомним, «Факел» набрал 29 очков после 29 сыгранных туров чемпионата. Воронежский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяют три очка.

Календарь и таблица РПЛ

Если подопечные Игоря Черевченко обыграют «Ахмат», то могут закончить сезон выше зоны стыковых матчей. Клуб из Грозного идет 10-м с 35 очками.