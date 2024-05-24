Бояринцев считает, что «Спартак» провалил нынешний сезон

Экс-полузащитникподелился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Оренбург очень силён в своих родных стенах. Дома и на выезде они играют совершенно по разному. Не стоит забывать, что команде ещё нужны очки. "Спартаку" будет сложно победить в Оренбурге.

"У 'Спартака' неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный", — сказал Бояринцев Чемпионату.

Напомним, что в последнем 30-м туре РПЛ "Спартак" сыграет против "Оренбурга" завтра, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.