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    Бояринцев считает, что «Спартак» провалил нынешний сезон

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «Оренбург очень силён в своих родных стенах. Дома и на выезде они играют совершенно по разному. Не стоит забывать, что команде ещё нужны очки. "Спартаку" будет сложно победить в Оренбурге.

    "У 'Спартака' неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный", — сказал Бояринцев Чемпионату.

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    • Напомним, что в последнем 30-м туре РПЛ "Спартак" сыграет против "Оренбурга" завтра, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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