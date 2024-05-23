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    Сборная Сирии готова сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири высказался о возможном проведении товарищеского матча с командой России.

    Эктор Купер — главный тренер сборной Сирии
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    Эктор Купер — главный тренер сборной Сирии

    «В июне у нас уже запланированы матчи: 6 июня сборная Сирии играет с Северной Кореей, 11 июня — с Японией.

    В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией. В САФ нет никаких возражений и препятствий для проведения товарищеской игры наших сборных в будущем», — приводит слова Амири Sport24.

    Пост главного тренера сборной Сирии с 2023 года занимает известный аргентинский специалист Эктор Купер.

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