Сборная Сирии готова сыграть с Россией

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футболавысказался о возможном проведении товарищеского матча с командой

«В июне у нас уже запланированы матчи: 6 июня сборная Сирии играет с Северной Кореей, 11 июня — с Японией.

В дальнейшем мы бы могли сыграть с Россией. В САФ нет никаких возражений и препятствий для проведения товарищеской игры наших сборных в будущем», — приводит слова Амири Sport24.

Пост главного тренера сборной Сирии с 2023 года занимает известный аргентинский специалист Эктор Купер.

Напомним, в ближайшем товарищеском матче соперником сборной России станет команда Белоруссии. Игра состоится 7 июня в Минске.