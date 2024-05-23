Стали известны судейские бригады на 30-й тур РПЛ

25 мая, суббота:
«Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.
Все матчи пройдут 25 мая в 16:30 мск.