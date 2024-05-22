Нино высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Защитник «Зенит»поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, отставая от «Динамо» на два очка.

«В Бразилии довольно часто бывает, что в последних турах все переворачивается с ног на голову. Так что ситуация знакомая.

Ну, а выходить на поле 25 мая мы будем с одной мыслью — надо победить. И в этом плане все в наших силах. А дальше верить, что золото окажется у Зенита», — приводит слова бразильского футболиста «Матч ТВ».

В 30-м туре «Зенит» сыграет против «Ростова», а «Динамо» встретится с «Краснодаром», который тоже претендует на победу в чемпионате.