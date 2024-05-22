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    Нино высказался о чемпионской гонке в РПЛ

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    Защитник «Зенит» Нино поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    Нино
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    Нино

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ перед заключительным туром, отставая от «Динамо» на два очка.

    «В Бразилии довольно часто бывает, что в последних турах все переворачивается с ног на голову. Так что ситуация знакомая.

    Ну, а выходить на поле 25 мая мы будем с одной мыслью — надо победить. И в этом плане все в наших силах. А дальше верить, что золото окажется у Зенита», — приводит слова бразильского футболиста «Матч ТВ».

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