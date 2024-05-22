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    Мбаппе не сыграет на олимпийском турнире в Париже

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участие в домашних Олимпийских играх.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации Tiempo de Juego, мадридский «Реал» против участия Мбаппе в олимпийском футбольном турнире.

    В середине мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Почти все серьезные источники утверждают, что француз продолжит карьеру в «Реале».

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    • В мадридском клубе хотят, чтобы Мбаппе принял участие в предсезонной подготовке команды.

    Ранее Мбаппе подтвердил, что хотел бы выступить на олимпийском турнире, но решение зависит не от него.

    Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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