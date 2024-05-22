Мбаппе не сыграет на олимпийском турнире в Париже

Нападающий сборной Франциине примет участие в домашних Олимпийских играх.

По информации Tiempo de Juego, мадридский «Реал» против участия Мбаппе в олимпийском футбольном турнире.

В середине мая Мбаппе сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона. Почти все серьезные источники утверждают, что француз продолжит карьеру в «Реале».

В мадридском клубе хотят, чтобы Мбаппе принял участие в предсезонной подготовке команды.

Ранее Мбаппе подтвердил, что хотел бы выступить на олимпийском турнире, но решение зависит не от него.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.