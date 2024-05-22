Американский фонд Oaktree стал владельцем «Интера»

Миланскийперешел во владение американского инвестиционного фонда

Фонд взял «Интер» под свой контроль после того, как бывший владелец клуба Стивен Чжан не вернул кредит в размере 368 миллионов евро.

С учетом процентов китайский бизнесмен должен Oaktree 395 миллионов евро.

«Oaktree с большим уважением относится к истории "Интера", энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством "Интера", партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста», — говорится в заявлении Oaktree.

Стивен Чжан является сыном китайского миллиардера Чжана Цзиньдуна, основателя и владельца китайской компании «Suning Holdings Group», которая приобрела «Интер» в 2016 году.