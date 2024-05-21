Саутгейт о том, почему не вызвал Рашфорда: Другие игроки провели сезон лучше

Главный тренер сборной Англииобъяснил, почему не вызвал нападающегои полузащитника

«Что касается Рашфорда, то мне просто кажется, что другие игроки его амплуа провели сезон лучше. Вот и все.

Мне было сложно оставить Хендерсона вне состава, он всегда нас поддерживал. Решающим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Он пропустил пять недель и не смог достичь необходимой интенсивности.

Почему вызвал Люка Шоу? Он очень много пропустил, но поскольку он был нашим основным выбором на позицию левого защитника, то мы, вероятно, дадим ему немного больше времени. Я разговаривал с ним, но должен сказать, что у него небольшие шансы попасть в окончательный состав», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 33 матча в АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года начнется 14-го июня и закончится 14-го июля. Турнир пройдет в Германии.