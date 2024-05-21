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    «Целе» хочет выкупить Пруцева у «Црвены Звезды»

    Футбол Футбол России Црвена Звезда
    Президент «Целе» Валерий Колотило высказался о будущем в команде полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева.

    Егор Пруцев
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    Егор Пруцев

    «В "Црвене" говорят, что они ждут — очевидно, у них есть другие предложения. У нас есть условие, которое позволяет выкупить его за 1,5 млн евро, и его должна принять "Црвена". Я полагаю, что подобных условий для трансфера не должно существовать. Мы бы заплатили меньше — например, 400 тыс. евро, и договорились о проценте с будущей продажи. Это кажется более реалистичным для меня. Посмотрим. Но мы будем придерживаться своему заранее составленному плану», — приводит слова Колотило Nogomania.

    Напомним, что 21-летний Пруцев перебрался в «Целе» на правах аренды летом 2023 года.

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