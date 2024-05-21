Экс-капитан «Манчестер Сити» может возглавить «Баварию»

продолжает искать нового главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, очередным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал Венсан Компани из «Бернли».

В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством бывшего капитана «Манчестер Сити» занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

Источник утверждает, что Компани уже общался с руководством «Баварии» по поводу возможного назначения.

Отмечается, что бельгийский специалист готов рассмотреть предложение мюнхенского клуба.

Напомним, Томас Тухель опроверг информацию о том, что останется в «Баварии» на следующий сезон.

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.