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    Экс-капитан «Манчестер Сити» может возглавить «Баварию»

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    «Бавария» продолжает искать нового главного тренера.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    По информации журналиста Фабрицио Романо, очередным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал Венсан Компани из «Бернли».

    В сезоне-2023/2024 «Бернли» под руководством бывшего капитана «Манчестер Сити» занял предпоследнее место в английской Премьер-лиге и вылетел в Чемпионшип.

    Источник утверждает, что Компани уже общался с руководством «Баварии» по поводу возможного назначения.

    Отмечается, что бельгийский специалист готов рассмотреть предложение мюнхенского клуба.

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    • Напомним, Томас Тухель опроверг информацию о том, что останется в «Баварии» на следующий сезон.

    Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

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