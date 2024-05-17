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    Тухель подтвердил, что покинет «Баварию»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель опроверг информацию о том, что он останется в команде на следующий сезон.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По словам Тухеля, договоренность с клубом о досрочном прекращении сотрудничества остается в силе.

    «Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера "Баварии".

    Были переговоры, но мы не пришли к соглашению, так что февральское решение остается в силе», — сказал 50-летний специалист, слова которого приводит пресс-служба мюнхенского клуба.

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    • Напомним, ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

    В сезоне-2023/2024 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.

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