Тухель подтвердил, что покинет «Баварию»

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
По словам Тухеля, договоренность с клубом о досрочном прекращении сотрудничества остается в силе.
«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера "Баварии".
Были переговоры, но мы не пришли к соглашению, так что февральское решение остается в силе», — сказал 50-летний специалист, слова которого приводит пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.
В сезоне-2023/2024 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.