Тухель подтвердил, что покинет «Баварию»

Главный тренер «Баварии»опроверг информацию о том, что он останется в команде на следующий сезон.

По словам Тухеля, договоренность с клубом о досрочном прекращении сотрудничества остается в силе.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера "Баварии".

Были переговоры, но мы не пришли к соглашению, так что февральское решение остается в силе», — сказал 50-летний специалист, слова которого приводит пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

В сезоне-2023/2024 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.