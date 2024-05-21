Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Экс-футболистподелился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Уверен, что "Зенит" станет чемпионом. Выиграет последний матч, а "Динамо" в Краснодаре проиграет.

У "быков" последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера. Ничья не устроит "Краснодар", а "Зенит" выиграет у "Ростова" и станет чемпионом», — сказал Канчельскис Чемпионату.

После 29-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 1-е место в таблице с 56-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» (54 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (53).

В последнем 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 25-го мая.