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    Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Уверен, что "Зенит" станет чемпионом. Выиграет последний матч, а "Динамо" в Краснодаре проиграет.

    У "быков" последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера. Ничья не устроит "Краснодар", а "Зенит" выиграет у "Ростова" и станет чемпионом», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • После 29-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 1-е место в таблице с 56-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» (54 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (53).

    В последнем 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» встретится с «Ростовом». Оба матча состоятся 25-го мая.

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