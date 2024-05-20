«Тюмень» — «КАМАЗ»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

Илья Порохов Фото: asnta.ru
Оба мяча забил лучший бомбардир команды Илья Порохов, он отличился на 56-й и 90+3-й минутах.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — КамАЗ 1:0
Гол: 1:0 Илья Порохов (56') Тюмень: Егор Любаков, Руслан Байтуков, Александр Бем, Илья Москаленчик, Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Денис Самойлов, Александр Коротаев, Илья Порохов, Владислав Шитов КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Дмитрий Иванов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Даниил Родин, Дмитрий Стародуб, Роман Защепкин, Abdullaev S., Asylov I., Gorelov P. Предупреждения: Илья Москаленчик (37'), Abdullaev S. (42'), Илья Порохов (89')
«Тюмень» после этой победы на седьмом месте с 45 очками. «КАМАЗ» (41) — 13-й.