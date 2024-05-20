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    Кононов: «Торпедо» — самый статусный клуб Первой лиги

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    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил, что его команда является самой статусной в нынешней Первой лиге.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Были ошибки при приеме. В первом тайме соперник создавал опасные моменты. Мы готовились к тому, что "Шинник" будет выбегать в быстрые атаки из обороны. Мы ничего не дали сделать, но ошибались в простых моментах.

    Теряли мяч, тогда уже были готовы к таким атакам. Второй тайм лучше. Можно сказать, что не ошиблись. Те, кто вышел, хорошо провели игру. Костин, Чурич, Гонгадзе, Лебеденко, Горбунов внесли свежесть в игру.

    С каким настроем выйдете на игру против "Ленинградца"? Мотивация одна. "Торпедо" — это клуб, который по статусу выше почти всех клубов Первой лиги. Будем биться в каждой игре. Единственное, что нас остановило, это микротравмы.

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    Надеюсь, успеем восстановиться к игре. Верю, что ребята будут отдаваться на поле», — сказал наставник «черно-белых» «Матч ТВ».

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