Президент «Урала»: Могу открыто сказать — РПЛ надо расширять

Президент «Урала»считает, что в российской Премьер-лиге должно играть не менее 18 клубов.

«Сейчас уже могу открыто сказать, что РПЛ нужно расширять. Последние туры специально молчал на эту тему, ничего не говорил. Потому что было бы неэтично это озвучивать, когда твоя команда может оказаться в зоне вылета.

Сейчас остался только вопрос попадем мы в стыки или нет, и я могу говорить непредвзято: я выступаю за расширение премьер‑лиги хотя бы до 18 команд. Логика простая. У нас 16 команд в РПЛ, и четыре из них стоят на вылет: две напрямую, еще две — через стыковые матчи. То есть может быть такое, что каждая четвертая команда вылетает.

Нам говорят, что нет достойных клубов, хороших стадионов. Но сейчас в РПЛ поднимаются "Химки" и Махачкала — с хорошими аренами. В Дагестане любили футбол еще до того, как они сошли с ума и начали вкладывать невероятные деньги на покупку звезд. Это всегда был футбольный регион. А вылетает кто? "Сочи", прекрасная команда, с хорошим тренером, с современным стадионом, с развитой городской инфраструктурой и транспортной доступностью. Калининград — то же самое.

Как нам без "Сочи" и "Балтики" сейчас? А Нижний Новгород вам не жалко? Или Воронеж с их армией болельщиков? Мне кажется, наш футбол сейчас достоин того, чтобы иметь в элите не меньше 18 команд.

Не может у нас в такой огромной стране всего 16 команд в элитном дивизионе. Посмотрите, сколько сильных команд в Первой лиге. То же "Торпедо", например. Или тульский "Арсенал", который никак не может подготовить себе стадион. А ведь каждый матч РПЛ там проходил при аншлаге. В общем, я считаю, сейчас мы пришли к тому, чтобы расширить премьер‑лигу, буду консультироваться с коллегами по этому поводу», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 29-ти туров.