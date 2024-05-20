Стало известно, кто будет защищать ворота ЦСКА в матче с «Пари НН»

определились с вратарем на матч против

Ворота ЦСКА в матче против «Пари НН» в 29-м туре российской Премьер-лиги будет защищать Игорь Акинфеев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Акинфеев не играл в недавних матчах против «Зенита».

В ответной встрече между ЦСКА и «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России голкипер «армейцев» Владислав Тороп получил серьезную травму головы.

Матч «Пари НН» — ЦСКА состоится 20 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.