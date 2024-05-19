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    Слишкович: Джикия — настоящий капитан, но пришло время расставаться

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    И.о. главного главного тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру капитана «красно-белых» Георгия Джикия в игре 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Команда старалась выполнять план на игру. Смогли забить три мяча. Считаю, что заслужили победу. Показали больше, чем "Рубин".

    Не могу быть доволен концом игры, когда должны были лучше контролировать ход матча. Началось давление, и футболисты начали нервничать. Это психологический момент, над которым надо поработать. Идем дальше. У нас еще одна очень важная игра осталась.

    Пока Джикия был на поле, команда не пропустила. Мы знаем, что может Джикия. И как он может играть. Свою работу он сделал очень хорошо.

    А вопрос про Георгия… он знает, насколько я его ценю. Я считаю его настоящим капитаном. Но наступают моменты, когда надо начинать новую страницу», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед матчем и после него прошло чествование Джикия, который провел последний домашний матч за «Спартак».

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