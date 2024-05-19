Рахимов: Про мое будущее все скоро узнаете

Главный тренер казанскоговысказался о своем будущем в казанском клубе.

«Про мое будущее все скоро узнаете. Все, кто это пишет — информаторы сами себя сдают. Единственное, это отнимает силы и время, потому что футболисты подходят, начинают спрашивать. Но я к этому привык.

Есть действующий контракт, мы общаемся, двигаемся. Нам надо понять — следующий шаг вперёд. Мы не хотим быть в середине. Да, это другие вложения, но мы хотим двигаться вперёд», — цитирует Рахимова «Чемпионат».

Действующий контракт Рахимова рассчитан до конца текущего сезона.