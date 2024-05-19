ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик и Тайсон Фьюри«Цыганский король» пал. Усик преподнес Фьюри урок и стал лучшим тяжеловесом планеты
  • 16:32
    • Эрика Андреева победила Паке и вышла в основную сетку турнира в Страсбурге
  • 16:17
    • «Спартак» справился с «Рубином» в матче РПЛ
  • 14:00
    • «Урал» и «Оренбург» поделили очки в результативном матче РПЛ
    Все новости спорта

    Рахимов: Про мое будущее все скоро узнаете

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о своем будущем в казанском клубе.

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «Про мое будущее все скоро узнаете. Все, кто это пишет — информаторы сами себя сдают. Единственное, это отнимает силы и время, потому что футболисты подходят, начинают спрашивать. Но я к этому привык.

    Есть действующий контракт, мы общаемся, двигаемся. Нам надо понять — следующий шаг вперёд. Мы не хотим быть в середине. Да, это другие вложения, но мы хотим двигаться вперёд», — цитирует Рахимова «Чемпионат».

    Действующий контракт Рахимова рассчитан до конца текущего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Ахмат» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» и снова станет чемпионом?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Арсенал» завершит сезон разгромной победой?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры