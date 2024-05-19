В «Бешикташе» рассказали о переговорах с Моуринью

Вице-президентвысказался переговорах с

«Мы связались с Моуринью месяц назад. Он с энтузиазмом воспринял наше предложение. На следующей неделе ситуация прояснится. Экономический детали уже улажены. На следующей неделе мы поедем в Италию и встретимся лицом к лицу.

Если мы договорися с Моуринью, то предложим ему включить в тренерский штаб Рикарду Куарежму. Это не создаст финансовых трудностей для "Бешикташа", нам поможет спонсор. Я являюсь спонсором», — приводит слова Юселя Habertürk.

Сейчас Моуринью является безработным, а его последним местом работы была «Рома».