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    Жиго летом может покинуть «Марсель»

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    Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть французский «Марсель» ближайшим летом. Об этом сообщает La Tribune Olympienne.

    Самуэль Жиго
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    Самуэль Жиго

    По информации источника, причиной того, что Жиго не входит в дальнейшие планы «Марселя», во многом послужили частые травмы 30-летнего игрока. Сообщается, что руководство французского клуба обязательно рассмотрит предложения о трансфере или аренде футболиста в случае их получения.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Жиго может вернуться в «Спартак».

    Напомним, за период выступления в московском клубе Жиго принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

    В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В общей сложности Жиго провёл на поле 2761 минуту.

    Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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