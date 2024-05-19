«Брайтон» уступил «Манчестер Юнайтед», «Челси» победил «Борнмут»

Подошли к концу еще четыре встречи 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» на своем поле потерпел поражение от «Ньюкасла» — 2:4.

В составе «пчел» мяч забивали Витали Янельт и Йоан Висса. За гостей отличились Харви Барнс, Джейкоб Мерфи, Александр Исак, Бруно Гимарайнш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ньюкасл 2:4 Голы: 0:1 Харви Льюис Барнс (21'), 0:2 Джейкоб Мёрфи (36'), 0:3 Александер Исак (38'), 1:3 Витали Янельт (48'), 2:3 Йоан Висса (70'), 2:4 Бруно Гимарайнс (77') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев (Егор Ярмолюк, 63'), Матиас Йёргенсен, Этан Пиннок, Серхио Регилон (Саман Годдос, 74'), Матиас Йенсен (Ниль Мопе, 64'), Кристиан Нергор, Витали Янельт (Миккель Дамсгор, 74'), Брайан Мбемо, Айван Тони, Йоан Висса (Кевин Шаде, 84') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Киран Триппьер, 90'), Эмиль Крафт, Харви Льюис Барнс (Эллиот Андерсон, 68'), Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 68'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Льюис Холл, Александер Исак (Мигель Альмирон, 81'), Жоэлинтон (Пол Дамметт, 82') Предупреждения: Жоэлинтон (28'), Айван Тони (44'), Матиас Йенсен (45 + 5'), Йоан Висса (51'), Дэниел Бёрн (53'), Эмиль Крафт (66'), Ниль Мопе (90 + 5'), Ник Поуп (90 + 6')

«Брайтон» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Голы на счету Диого Далота и Расмуса Хейлунна.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 0:2 Голы: 0:1 Диогу Далот (73'), 0:2 Расмус Хёйлунн (88') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Уэбстер, Игор Жулио, Валентин Барко (Ансумане Фати, 81'), Адам Лаллана (Тарик Лампти, 56'), Якуб Модер, Карлос Балеба (Хулио Энсисо, 81'), Паскаль Грос, Жоао Педро, Саймон Адингра (Билли Гилмор, 81'), Дэнни Уэлбек Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес (Рафаэль Варан, 60'), Аарон Ван-Биссака, Бруну Фернандеш (Джонни Эванс, 60'), Скотт МакТоминай, Алехандро Гарначо, Софьян Амрабат (Кристиан Эриксен, 69'), Кобби Майну (Расмус Хёйлунн, 75'), Каземиро, Амад Диалло (Маркус Рашфорд, 75') Предупреждения: Софьян Амрабат (22'), Бруну Фернандеш (45 + 1'), Билли Гилмор (87'), Каземиро (90 + 4')

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» на своем поле был сильнее «Борнмута» — 2:1.

В составе победителей отличились Мойзес Кайседо и Рахим Стерлинг. За «вишен» единственный мяч забил в свои ворота Бенуа Бадиашиль.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Борнмут 2:1 Голы: 1:0 Мойсес Кайседо (17'), 2:0 Рахим Стерлинг (48'), 2:1 Бенуа Бадьяшиль (автогол) (49') Челси: Джордже Петрович, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо (Чезаре Казадей, 64'), Конор Галлахер, Коул Палмер (Лесли Угочукву, 89'), Рахим Стерлинг (Кристофер Нкунку, 63'), Чуквунонсо Мадуэке (Мало Гюсто, 64'), Николас Джексон Борнмут: Нето, Милош Керкез, Маркос Сенеси (Данго Уаттара, 84'), Илья Забарный, Маркус Таверньер (Ллойд Келли, 60'), Льюис Кук, Райан Кристи, Максимилиан Ааронс (Алекс Скотт, 70'), Энес Унал (Доминик Соланке, 70'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 59'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Энтойн Семеньо (27'), Марк Кукурелья (28'), Милош Керкез (30'), Мало Гюсто (78'), Маркос Сенеси (80')

В еще одной встрече «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» со счетом 5:0.

Хет-трик на счету Жана-Филиппа Матета и дубль у Эберечи Эзе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Астон Вилла 5:0 Голы: 1:0 Жан-Филипп Матета (9'), 2:0 Жан-Филипп Матета (39'), 3:0 Эберечи Эзе (54'), 4:0 Жан-Филипп Матета (63'), 5:0 Эберечи Эзе (69') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен (Джеймс Томкинс, 88'), Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Марк Гехи (Джордан Айю, 76'), Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Одсонн Эдуард, 88'), Майкл Олисе, Эберечи Эзе (Хефферсон Лерма, 88'), Жан-Филипп Матета (Жайро Ридевальд, 76') Астон Вилла: Робин Ольсен, Калум Чемберс (Кейн Кеслер, 68'), Лука Динь, Клеман Лангле, Диего Карлос, Эзри Конса, Джон МакГинн (Тим Айрогбунам, 86'), Дуглас Луис, Олли Уоткинс (Омари Келлиман, 68'), Джон Дуран, Мусса Диаби (Finley Munroe, 86') Предупреждения: Джон МакГинн (18'), Йоаким Андерсен (24'), Лука Динь (58'), Дуглас Луис (73'), Клеман Лангле (90 + 3')

После этих матчей стало ясно, что «Тоттенхэм» и «Челси» будут представлять Англию в еврокубках.