Артета: Единственное, что мы можем сделать, — сосредоточиться на своей игре

Главный тренер лондонского «Арсенала»поделился ожиданиями от домашнего матча заключительного 38-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Победа «канониров» может принести им чемпионское звание в случае осечки «Манчестер Сити» в параллельной игре с «Вест Хэмом».

«Единственное, что мы можем сделать, — сосредоточиться на своей игре. Сложное противостояние с "Эвертоном", они сейчас в хорошей форме, и с ними действительно трудно играть. Делаем своё дело, наслаждаемся этим моментом, используем всю энергию, которая будет на этом стадионе, и заканчиваем день так, как мы должны его закончить», — приводит слова Артеты TNT Sports.

За тур до завершения розыгрыша АПЛ «Арсенал» занимает в турнирной таблице второе место с 86 очками в 37 матчах, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.